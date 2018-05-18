Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами

"Сьогодні день мами, я певна, що Надія буде у майбутньому дуже хорошою мамою, і ви побачите в ній зовсім іншу людину!" – писала 13 травня скандально відома Ірма Крат.

Крат, яка позиціонує себе правозахисником, запропонувала також наступне: "Давайте ми, увесь український народ, візьмемо її на поруки! Просто в коментарях кожен напишіть мені: "Я готовий взяти Надію Савченко на поруки!".

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Питання про взяття Савченко на поруки виникло не випадково: 20 травня добігає кінця той термін, на який нардепа було заарештовано. Нагадаємо, що 22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. У той же день її затримала СБУ. Наступного дня – 23 березня – Савченко оголосила голодування, яке, за її словами та свідченням сестри, вона не припиняє і досі. Тоді ж суд ухвалив тримати її під вартою без права внесення застави.

А 14 травня, тобто в понеділок, Шевченківський суд Києва повернувся до питання Савченко. Однак обрати новий запобіжний захід колишній льотчиці так і не зміг. Бо героїня процесу, яку звинувачують у тероризмі та спробі захоплення державної влади, відмовилася від усіх своїх адвокатів, а призначений державою захисник потребує часу на вивчення справи, тому суд продовжився у вівторок. Ми згадуємо про ключові моменти розслідування.

Голодування

Як стверджує Віра Савченко, її сестра схудла на 17 кг. "Надія 68 кг зараз має. Вона була 85, зараз 68. Вона вживає активно вітаміни й деякі інші препарати, як кальцій кораловий у таблетках, оскільки їй зробили операцію на зубові. А приймати антибіотики без вітамінів не можна", – говорить Віра.



Сестра Савченко каже, що Надія схудла на 17 кг

Сама ж Савченко запевняє, що припиняти голодування не збирається. "Ні, не буду. Немає сенсу. У в'язниці нічого не смачно". Депутатка також зізнається, що в камері майструє орігамі, пише, читає, сумує за свободою:

За життям на волі завжди сумуєш. За депутатською роботою скучила найменше, але це все одно залишається моєю роботою,

– передає АСН.

Тим часом новий адвокат Надії, Олександр Шадрін, заявляє, що докладе зусиль, аби вмовити клієнтку повернутися до нормального харчування. "З її вигляду не можу сказати, що голодування є нещирим. У ЗМІ я раніше бачив повідомлення про те, що є навіть певні ускладнення для здоров'я у зв'язку з цим голодуванням. Це все досить серйозно. В одного з моїх попередніх клієнтів була виразка шлунку, і у нього сталося ускладнення, людина захлинулася кров'ю. Дивлячись на те, що Надія досить часто вдається до ось такого засобу протесту, викликає занепокоєння за її стан здоров'я. У випадку інформації про суттєве його погіршення, будемо, звичайно, реагувати", – каже захисник.

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Захист

До речі, про адвокатів. Стосунки з ними у підсудної наразі не складаються. 11 травня, у день її народження, стало відомо, що від співпраці з Савченко відмовилися її адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай.

Це пов'язано з постійними спробами її сестри Віри втручатися в нашу роботу, з тиском на нас і некоректною поведінкою з її боку,

– розповів Олег Соловей, передає Бі-Бі-Сі.

Водночас Надія Савченко написала відмову від усіх адвокатів, включно з Олександром Шадріним. 14 травня вона підтвердила цю відмову, й попросила державу надати їй безкоштовного захисника.

Щоправда, в інтерв'ю виданню "Главком" Шадрін заявляє, що є "захисником Надії, уклав договір з Вірою Савченко в інтересах Надії". Цікавий штрих: він не виключає допомоги з боку Віктора Медведчука, варіанти надання якої розглядатимуться "залежно від обставин". Втім, адвокат додає, що з ним особисто Медведчук не зв'язувався, та й, зрештою, "приймати таку допомогу чи ні, безпосередньо вирішуватиме сама Надія".



Новий адвокат Савченко Олександр Шадрін (на фото праворуч) захищає також Нелю Штепу

Тим часом ще одна нова захисниця Надії Савченко – Юлія Ткач – інформує про те, що депутатку готові взяти на поруки 11 осіб. Серед охочих, зокрема, – народний депутат України Сергій Мельничук.

Я голосував за дозвіл на зняття недоторканності, щоб справу розслідували. Але за цей термін, що Надія знаходиться за ґратами, я не побачив, щоб додався ні один терорист, я не побачив жодного доказу, що Надія організовувала з кимось змову,

– пояснює нардеп своє рішення.

Сюжет із Рубаном

І все-таки СБУ продовжує дотримуватися раніше висунутих обвинувачень. Так, нагадаємо, очільник Служби безпеки Василь Грицак заявляв, що Надія Савченко та Володимир Рубан шукали спільників для виконання терактів та повалення влади серед українських військових, але вони повідомили про це СБУ і надалі співпрацювали з цим відомством.

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А заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомляє про те, що бойовики з угруповання "ДНР" вимагають внести у списки на обмін полоненими та "утримуваними особами" ім'я фігуранта справи Савченко, голови організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. На думку Геращенко, ця позиція лише ускладнить процес обміну.

Це правда. Кілька тижнів тому бойовики включили в свої хотєлки і таку... Мовляв, Володимир попросив бойовиків його звільнити, і вони вимагають від "хунти" "віддати "офіцера". Все це виглядає дуже дивно. Й ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців... P.S. Тим, хто пише, що, мовляв, за цю людину можна багато кого забрати, мушу зауважити: бойовики оцінюють його не так високо, й готові забрати хіба що в форматі 1-1, що неприпустимо,

– написала Геращенко на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Сама Савченко відреагувала по це наступним чином: "Ви бачите, що процес обміну "стоїть" відтоді, як СБУ почала полювати за волонтерами, зокрема за "Офіцерським корпусом" Володимира Рубана, які допомагали з обміном і мали контакти з тією стороною, а це є необхідним для перемовника… Я вважаю, що це є якимось злим жартом долі, що людина, яка займалася обмінами, яка сама була в полоні, нині стоїть у списку на обмін. Але, на мою думку, це один з елементів, який може розблокувати процес обміну. Я буду цьому дуже рада. Володимир Рубан – українець, він хотів би жити в себе вдома, зі своєю родиною. Але якщо буде така потреба, якщо за нього віддадуть українських спецназівців, танкістів, тих, кого ми не можемо звільнити вже чотири роки – це буде добре", – сказала Савченко, передає Радіо Свобода.



Інший фігурант справи Савченко Володимир Рубан. Депутатка вважає, що обмін його на полонених українців є "справою доброю"

Видання також надає слово політологу Олександру Палію, який упевнений, що, підтримуючи ідею з обміном Рубана, Савченко видає себе з головою.

Савченко вже багаторазово зізналася у тому, що планувала злочин. А її подільник Володимир Рубан уже внесений до списків на обмін з боку російських окупантів, отже, ті визнали його своїм. Чому Кремль досі не визнає своєю Савченко? Тому що вся її піар-стратегія, яку вибудовували останні три роки, у такому разі повністю нівелюється,

– каже Палій.

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Лист Путіну

Та чи внесуть Савченко до списку кандидатів на обмін? Звісно, що такий сценарій виглядає фантастичним. А втім, Надія готова й до нього. Вона навіть обговорює подібний поворот із… Путіним.

Щодо мене – не думаю, що я є кандидатом на обмін. Але в принципі я звернулася до Путіна з тим, щоб зрештою розблокувати процес обміну. І сподіваюся, що в мінському процесі, який уже як застояна вода в бочці, врешті-решт дійдуть якогось рішення. Знаєте, мене випускали з Росії. Тому, якщо запропонують обмін, то явно не на окупованій території. Як ви гадаєте, чи погоджуся я відсиджувати 22 роки в Росії? А чи погоджуся на довічне ув'язнення в Україні? Що там, що там – тюрма. Але Україна – це рідна земля. Хоча важко, коли тебе катує свій, а не чужий,

– робить висновок Савченко.

Окрім повідомлення про лист президенту РФ, Надія Савченко заявила також про те, що її рідних переслідують. Фігурантка процесу відзначила, що свідки у справі залякують її рідних та помічників. Савченко сказала, що вона – навпаки – "захищає свідків", що вона "не видала жодного імені та прізвища і не сказала всієї правди". "Я всіляко намагаюся захистити людей, які були залучені Службою безпеки у справу. Натомість свідки погрожують фізичною розправою, провокують на злочин моїх помічників, мою сестру, залякують людей, які мене підтримують", – заявила Савченко по завершенні судового засідання. Вона додала, що люди, про яких йдеться, "володіють усіма навичками, щоб привести свої погрози у дію".

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А тим часом все, що відбувається довкола Савченко, не може не тішити російські медіа. Російський канал RT передає, що "в МЗС Росії здивувалися відсутності реакції Заходу. Офіційний представник міністерства Марія Захарова навіть нагадала колегам про хештег #freesavchenko, який був популярний деякий час кілька років тому. На думку постпреда Росії в ОБСЄ Александра Лукашевича, мовчання у відповідь на висновок Савченко говорить про подвійні стандарти і лицемірство.

"Савченко використовували як медійний таран проти російської держави. Коли вона звільнилася, Порошенко, Тимошенко та інші використовували це для власного піару і реклами", – говорить член Ради з міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько. З ним згоден політолог Леонід Крутаков. У розмові з RT він зауважив, що Савченко, сидячи в російській в'язниці, символізувала "боротьбу з режимом". На його думку, нинішня Савченко вже не вписується ні в інтереси США, ні в інтереси "цивілізованого світу" – тих, хто зазвичай вступається за права людини, йдеться в публікації на сайті RT.



Було й минулося: багатотисячних мітингів на свою підтримку Савченко більше не збирає

І в якості постскриптуму

Хай там як, але Надія Савченко не втрачає бадьорості духу. Хоч за роботою у парламенті депутатка сумує найменше, вона зажадала, аби її транспортували до приміщень Верховної Ради.

Забезпечте мені роботу. Є закон про Верховну Раду. Там є розпорядок дня народного депутата. Вивчіть його, прокурори. Влаштуйте мені доставку щоранку з СІЗО у ВР. Не можна конвою під купол – добре, стійте чекайте, поки я закінчу роботу. Влаштуйте мені доставку в комітети (…). А тоді відвозьте мене назад у СІЗО. Бо для чого вони мене обирали, щоб я 2 роки відсиділа у Росії і ще сиділа тут?

– запитала Савченко.

Але, на жаль, на пропозицію Надії ніхто не відгукнувся. У Раду її возити очевидно не стануть, а самотужки вона туди не потрапить також. Бо 15 травня Шевченківський суд продовжив утримання під вартою для народного депутата Савченко. Тепер – до 13 липня 2018 року. А у клопотанні адвоката про взяття на поруки Феміда відмовила. Втім, ще є час на оскарження цієї постанови.

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