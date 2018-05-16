19:15
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 14°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Савченко підготувала відповідь на продовження свого арешту

460 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / NurPhoto

Народна депутка без мандата Надія Савченко звернулася зі скаргою до Конституційного суду. Сталося це одразу після того, як їй продовжили арешт.

Про це повідомив адвокат політикині Олександр Шадрін на своїй сторінці у Facebook. Крім того, він опублікував фото відповідного документу.

Читайте також: Савченко сповістила, чим займається у СІЗО

У скарзі Савченко, зокрема, мовиться про відповідність Конституції частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (Загальні положення про тримання під вартою, як запобіжний захід».

Так, на думку Савченко та її адвоката, положення про обрання запобіжного заходу передбачає, що домашній арешт, взяття на поруки, внесення застави не мождуть застосовуватися до осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів проти нацбезпеки за статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального Кодексу України. 

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Так,им чином під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко Конституційний суд Конституція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 19:02 "Штучний цензор" у дії, або Як Facebook із російською "фабрикою тролів" боровся
Борис Немировський 22
День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 18:01 День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України
592
Обыски в РИА
сьогодні, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 219
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сьогодні, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 381
Ціни на пальне: скільки коштує
сьогодні, 14:01 Ціни на пальне: скільки коштує "напоїти залізного коня" в Україні
803
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук