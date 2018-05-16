Савченко підготувала відповідь на продовження свого арешту

Народна депутка без мандата Надія Савченко звернулася зі скаргою до Конституційного суду. Сталося це одразу після того, як їй продовжили арешт.

Про це повідомив адвокат політикині Олександр Шадрін на своїй сторінці у Facebook. Крім того, він опублікував фото відповідного документу.

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У скарзі Савченко, зокрема, мовиться про відповідність Конституції частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (Загальні положення про тримання під вартою, як запобіжний захід».

Так, на думку Савченко та її адвоката, положення про обрання запобіжного заходу передбачає, що домашній арешт, взяття на поруки, внесення застави не мождуть застосовуватися до осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів проти нацбезпеки за статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.



15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Так,им чином під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.