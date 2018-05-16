Савченко подготовила ответ на продление своего ареста

Народный депутат без мандата Надежда Савченко обратилась с жалобой в Конституционный суд. Произошло это сразу после того, как ей продлили арест.

Об этом сообщил адвокат политика Александр Шадрин на своей странице в Facebook. Кроме того, он опубликовал фото соответствующего документа.

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В жалобе Савченко, в частности, говорится о соответствии Конституции части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины (Общие положения о содержании под стражей, как мера пресечения).

Так, по мнению Савченко и ее адвоката, положение об избрании меры пресечения предусматривает, что домашний арест, взятие на поруки, внесение залога не могут применяться к лицам, которые подозреваются в совершении преступлений против нацбезопасности по статьям 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дал разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.



15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепа Надежды Савченко. Так, им образом под стражей политик пробудет до 13 июля.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.