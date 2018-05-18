Адвокат Савченко не виключає, що вона погодиться на допомогу від Медведчука

Новий адвокат Надії Савченко Олександр Шадрін не виключає допомоги з боку Віктора Медведчука, варіанти надання якої розглядатимуться "залежно від обставин". Втім, юрист додає, що з ним особисто Медведчук не зв'язувався, і, зрештою, "приймати таку допомогу чи ні, безпосередньо вирішуватиме сама Надія".

Про це правник заявив в інтерв'ю виданню "Главком", йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Читайте також: Савченко підготувала відповідь на продовження свого арешту

Нагадаємо, що під час судового засідання, яке мало на меті продовжити для Савченко тримання під вартою або обрати інший запобіжний захід, депутатка позбулася своїх захисників.

11 травня, у день її народження, стало відомо, що від співпраці з Савченко відмовилися її адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай. "Це пов'язано з постійними спробами її сестри Віри втручатися в нашу роботу, з тиском на нас і некоректною поведінкою з її боку", – розповів Олег Соловей.

Водночас Надія Савченко написала відмову від усіх адвокатів, включно з Олександром Шадріним. 14 травня вона підтвердила цю відмову, й попросила державу надати їй безкоштовного захисника.

Детальніше читайте у публікації: Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами