Адвокат Сущенко обжаловал приговор политзаключенного
Адвокат украинского политзаключенного Кремля Романа Сущенко, Марк Фейгин, подал жалобу на приговор Московского городского суда.
Об этом защитник пленника Кремля сообщил на своей странице в Twitter.
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Жалоба на приговор Московского городского суда по делу Романа Сущенко подана,
– говорится в сообщении.
Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже.
К слову, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.