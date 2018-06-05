Адвокат Сущенко обжаловал приговор политзаключенного

Адвокат украинского политзаключенного Кремля Романа Сущенко, Марк Фейгин, подал жалобу на приговор Московского городского суда.

Об этом защитник пленника Кремля сообщил на своей странице в Twitter.

Читайте также: Приговор Сущенко: стало известно, какие действия в России "пришили" украинскому журналисту

Жалоба на приговор Московского городского суда по делу Романа Сущенко подана,

– говорится в сообщении.

Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана. — Mark Feygin (@FeyginMark) 5 червня 2018 р.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже.



К слову, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.