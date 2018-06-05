Адвокат Сущенка оскаржив вирок політв'язня

Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана.

Скарга щодо вироку Московського міського суду у справі Романа Сущенка подана, – йдеться у повідомленні.

Про це захисник бранця Кремля повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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