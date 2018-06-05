Адвокат Сущенка оскаржив вирок політв'язня
Адвокат українського політв'язня Кремля Романа Сущенка, Марк Фейгін, подав скаргу щодо вироку Московського міського суду.
Про це захисник бранця Кремля повідомив на своїй сторінці у Twitter.
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Скарга щодо вироку Московського міського суду у справі Романа Сущенка подана,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму.
У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.
До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.