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Адвокат Сущенка оскаржив вирок політв'язня

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Фейгін подав скаргу щодо російського вироку Роману Сущенку
Фейгін подав скаргу щодо російського вироку Роману Сущенку / focus.ua

Адвокат українського політв'язня Кремля Романа Сущенка, Марк Фейгін, подав скаргу щодо вироку Московського міського суду.

Про це захисник бранця Кремля повідомив на своїй сторінці у Twitter. 

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Скарга щодо вироку Московського міського суду у справі Романа Сущенка подана,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму.
У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.
До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Роман Сущенко Марк Фейгін заручники
Джерело: 24 канал
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