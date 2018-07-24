Адвокат Зайцевой заявил, что пребывание за решеткой угрожает ее жизни

Во время судебного заседания в Харькове, адвокат Елены Зайцевой, фигурантки смертельного ДТП в котором погибли 6 человек, подала ходатайство об освобождении подзащитной мотивируя тем, что "пребывание Елены в СИЗО может привести к фатальным последствиям".

Об этом сообщило издание NewsRoom.

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Отмечается, что за время судебного процесса защита впервые ходатайствовала об освобождении Зайцевой из СИЗО. Адвокат Юлия Козырь предоставила суду документы о плохом состоянии здоровья ее подзащитной.

Желание садиться за руль отпало у Зайцевой навсегда. Она вынесла огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям,

– сказала Козырь.



Адвокат Зайцевой предоставила суду документы, удостоверяющие ее проблемы со здоровьем



В сообщении говорится, что прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для участников аварии в Харькове. Однако защита обоих водителей выступила против такого решения.



Отмечается, что во время судебного заседания другой подозреваемый в совершении ДТП Геннадий Дронов заявил, что не собирается никуда бежать и готов передать правоохранителям все свои документы.

У меня дома сейчас 82-летняя мать, которая осталась одна и за ней присматривают соседи. Я уже говорил, что могу передать свой паспорт и водительское удостоверение, а также отказаться от общения с представителями СМИ, чтобы это не расценили как попытку оказать давление на суд,

– заявил Дронов.



Дронов заявил, что готов передать полиции все свои документы



После заявлений защитников и прокуратуры суд удалился в совещательную комнату для принятия решения об избрании меры пресечения для участников ДТП.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек.



Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.