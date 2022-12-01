Российское МВД объявило в розыск Илью Новикова – адвоката Савченко и Сенцова
1 декабря 2022 , 10:33Читати новину українською
Известного адвоката из России Илью Новикова МВД страны-агрессорки объявило в розыск. Что стало официальной причиной такого решения, пока неизвестно.
Возможно, россиянам не понравилось, что Новиков переехал жить в Киев, а с началом вторжения записался в местную терроборону. О розыске сообщают российские СМИ.
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Адвоката Илью Новикова объявили в розыск в России
За что известного адвоката объявили в розыск, пока неизвестно. Заметим, что ранее были внесены в российский реестр физические лица, являющиеся иностранными агентами.
Какие резонансные дела вел Новиков
- Защищал военнослужащую ВСУ Надежду Савченко.
- Украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
- Бывший президент Украины Петр Порошенко.
- Чеченского правозащитника Оюба Титиева.
- Украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Николай Карпюк.
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Что известно об адвокате Новикове
- Приобрел популярность, когда в 2002 году начал играть в интеллектуальном клубе "Что? Где? Когда?". Через 10 лет его исключили из клуба из-за того, что согласился быть адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко.
- Неоднократно высказывал проукраинскую позицию. Получил право обретения украинского гражданства в упрощенном порядке.
- Его бабушка была родом из Украины. С 2021 года Илья Новиков живет в Киеве.
- С началом полномасштабного вторжения России вступил в ряды территориальной обороны. В прямом эфире одного из российских телеканалов публично обругал Минобороны страны-агрессорки и назвал Путина трусом.
- 25 ноября 2022 года Новиков был внесен в российский список иностранных агентов. Информация взята из открытых источников.
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