Российское МВД объявило в розыск Илью Новикова – адвоката Савченко и Сенцова

Известного адвоката из России Илью Новикова МВД страны-агрессорки объявило в розыск. Что стало официальной причиной такого решения, пока неизвестно.

Возможно, россиянам не понравилось, что Новиков переехал жить в Киев, а с началом вторжения записался в местную терроборону. О розыске сообщают российские СМИ.

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Адвоката Илью Новикова объявили в розыск в России

За что известного адвоката объявили в розыск, пока неизвестно. Заметим, что ранее были внесены в российский реестр физические лица, являющиеся иностранными агентами.

Адвокат Илья Новиков в розыске / Фото из российских СМИ

Какие резонансные дела вел Новиков

Защищал военнослужащую ВСУ Надежду Савченко.

Украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Бывший президент Украины Петр Порошенко.

Чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Николай Карпюк.

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Что известно об адвокате Новикове

Приобрел популярность, когда в 2002 году начал играть в интеллектуальном клубе "Что? Где? Когда?". Через 10 лет его исключили из клуба из-за того, что согласился быть адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко.

Неоднократно высказывал проукраинскую позицию. Получил право обретения украинского гражданства в упрощенном порядке.

Его бабушка была родом из Украины. С 2021 года Илья Новиков живет в Киеве.

С началом полномасштабного вторжения России вступил в ряды территориальной обороны. В прямом эфире одного из российских телеканалов публично обругал Минобороны страны-агрессорки и назвал Путина трусом.

25 ноября 2022 года Новиков был внесен в российский список иностранных агентов. Информация взята из открытых источников.

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