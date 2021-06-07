Адвокатам хотят разрешить носить травматическое оружие

Парламент может дать адвокатам разрешение покупать и носить травматическое оружие. Это хотят сделать для безопасности юристов.
Комитет Рады по правовой политике рекомендует нардепам принять за основу законопроект №4612 о гарантиях адвокатской деятельности.
Кстати Раде не удалось предварительно одобрить законопроект об обороте оружия
Что известно об инициативе
- Законопроект может дать право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение оружия отечественного производства. Оно может быть снабжено резиновыми или аналогичными пулями.
- Инициатива направлена на обеспечение профессиональной деятельности адвокатов.
Заключение комитета
Члены комитета убеждены, что такое разрешение повысит защиту адвокатов от незаконных посягательств на их жизнь и здоровье. Отдельно отметили, что в последние годы количество нападений на адвокатов возросло.
Вопрос легализации оружия в Украине: что нужно знать
- Верховная Рада 4 марта не собрала голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте оружия. Хотя профильный комитет рекомендовал поддержать инициативу.
- Проект имел целью ввести удостоверение владельца, где была бы указана категория оружия.
- На каждое оружие хотели выдавать техпаспорт с информацией о владельце и серийным номером оружия.
- Заметим, что ранее спикер Рады Дмитрий Разумков отмечал, вопрос о легализации оружия в Украине – дискуссионный.