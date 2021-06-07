Адвокатам хотят разрешить носить травматическое оружие

Парламент может дать адвокатам разрешение покупать и носить травматическое оружие. Это хотят сделать для безопасности юристов.

Комитет Рады по правовой политике рекомендует нардепам принять за основу законопроект №4612 о гарантиях адвокатской деятельности.

Кстати Раде не удалось предварительно одобрить законопроект об обороте оружия

Что известно об инициативе

Законопроект может дать право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение оружия отечественного производства. Оно может быть снабжено резиновыми или аналогичными пулями.

Инициатива направлена ​​на обеспечение профессиональной деятельности адвокатов.

Заключение комитета

Члены комитета убеждены, что такое разрешение повысит защиту адвокатов от незаконных посягательств на их жизнь и здоровье. Отдельно отметили, что в последние годы количество нападений на адвокатов возросло.

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