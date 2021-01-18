Защитники российского оппозиционера Алексея Навального 18 января долго пытались попасть к нему в полицейский участок в Химках. После нескольких неудачных попыток адвоката Ольгу Михайлову все же пустили к политику.

Как адвокат Навального смогла к нему попасть

Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, которые защищают Навального, утром 18 января попытались пройти к нему в полицейский участок в Химках, сообщает "Коммерсант".

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Однако их не пропускали. На подъездах к участку выставили посты ГАИ. Также у здания дежурят 2 сотрудника полиции. Еще 2 наряда находятся на территории самого участка.

Ольга Михайлова спросила, находится ли Навальный в помещении, на что полицейский утвердительно кивнул головой.

Впоследствии приехала машина подмосковного управления МВД. Из машины вышел полковник полиции и зашел на территорию участка. Однако защитников оппозиционера и дальше не пускали.

Сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Илье Пахомову удалось передать Навальному некоторые вещи.

Также приехал депутат гордумы Москвы Евгений Ступин, его также не пускали и рекомендовали обратиться в пресс-службу полиции. Ступин считает, что к Навальному могут применяться меры физического воздействия, вплоть до пыток.

И лишь примерно в 10:30 адвоката Ольгу Михайлову все же пустили к ее подзащитному.

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