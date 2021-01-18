Адвокатов Навального наконец пустили к нему: как все происходило
Защитники российского оппозиционера Алексея Навального 18 января долго пытались попасть к нему в полицейский участок в Химках. После нескольких неудачных попыток адвоката Ольгу Михайлову все же пустили к политику.
Как адвокат Навального смогла к нему попасть
Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, которые защищают Навального, утром 18 января попытались пройти к нему в полицейский участок в Химках, сообщает "Коммерсант".
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Однако их не пропускали. На подъездах к участку выставили посты ГАИ. Также у здания дежурят 2 сотрудника полиции. Еще 2 наряда находятся на территории самого участка.
Ольга Михайлова спросила, находится ли Навальный в помещении, на что полицейский утвердительно кивнул головой.
Впоследствии приехала машина подмосковного управления МВД. Из машины вышел полковник полиции и зашел на территорию участка. Однако защитников оппозиционера и дальше не пускали.
Сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Илье Пахомову удалось передать Навальному некоторые вещи.
Также приехал депутат гордумы Москвы Евгений Ступин, его также не пускали и рекомендовали обратиться в пресс-службу полиции. Ступин считает, что к Навальному могут применяться меры физического воздействия, вплоть до пыток.
И лишь примерно в 10:30 адвоката Ольгу Михайлову все же пустили к ее подзащитному.
Задержание Навального: что известно
- Оппозиционер вернулся из Германии в Москву 17 января.
- В России ранее заявляли о планах задержать политика, когда он прибудет в страну. Причиной является якобы фигурирование в деле "Ив Роше" 7-летней давности.
- Самолет, в котором находился Навальный, приземлился не во "Внуково", как планировали, а в "Шереметьево".
- На паспортном контроле Навального задержали. Ночью его перевезли в подмосковный город Химки в отделение полиции.
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