Адвокатку Навального нарешті пустили до нього: як все відбувалося
Захисники російського опозиціонера Олексія Навального 18 січня довго намагалися потрапити до нього у поліцейський відділок у Хімках. Після кількох невдалих спроб адвокатку Ольгу Михайлову все ж пустили до політика.
Як адвокатка Навального змогла до нього потрапити
Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв, які захищають Навального, вранці 18 січня спробували пройти до нього у поліцейський відділок у Хімках, повідомляє "Комерсант".
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Однак їх не пропускали. На під'їздах до відділку виставили пости ДАІ. Також біля будівлі чергують 2 співробітники поліції. Ще 2 наряди перебувають на території самого відділку.
Ольга Михайлова запитала, чи перебуває Навальний у приміщенні, на що поліцейський ствердно кивнув головою.
Згодом приїхала машина підмосковного управління МВС. З автівки вийшов полковник поліції й зайшов на територію відділку. Однак захисників опозиціонера й надалі не пускали.
Співробітникові Фонду боротьби з корупцією Іллі Пахомову вдалося передати Навальному деякі речі.
Також приїхав депутат міськдуми Москви Євген Ступін, його також не пускали й рекомендували звернутися в пресслужбу поліції. Ступін вважає, що до Навального можуть застосовуватися заходи фізичного впливу – аж до тортур.
І лише приблизно о 10:30 адвокатку Ольгу Михайлову все ж пустили до її підзахисного.
Затримання Навального: що відомо
- Опозиціонер повернувся з Німеччини в Москву 17 січня.
- У Росії раніше заявляли про плани затримати політика, коли він прибуде в країну. Причиною є нібито фігурування у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
- Літак, у якому перебував Навальний, приземлився не у "Внуково", як планували, а в "Шереметьєво".
- На паспортному контролі Навального затримали. Вночі його перевезли до підмосковного міста Хімки у відділення поліції.
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