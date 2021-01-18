Захисники російського опозиціонера Олексія Навального 18 січня довго намагалися потрапити до нього у поліцейський відділок у Хімках. Після кількох невдалих спроб адвокатку Ольгу Михайлову все ж пустили до політика.

Як адвокатка Навального змогла до нього потрапити

Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв, які захищають Навального, вранці 18 січня спробували пройти до нього у поліцейський відділок у Хімках, повідомляє "Комерсант".

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Однак їх не пропускали. На під'їздах до відділку виставили пости ДАІ. Також біля будівлі чергують 2 співробітники поліції. Ще 2 наряди перебувають на території самого відділку.

Ольга Михайлова запитала, чи перебуває Навальний у приміщенні, на що поліцейський ствердно кивнув головою.

Згодом приїхала машина підмосковного управління МВС. З автівки вийшов полковник поліції й зайшов на територію відділку. Однак захисників опозиціонера й надалі не пускали.

Співробітникові Фонду боротьби з корупцією Іллі Пахомову вдалося передати Навальному деякі речі.

Також приїхав депутат міськдуми Москви Євген Ступін, його також не пускали й рекомендували звернутися в пресслужбу поліції. Ступін вважає, що до Навального можуть застосовуватися заходи фізичного впливу – аж до тортур.

І лише приблизно о 10:30 адвокатку Ольгу Михайлову все ж пустили до її підзахисного.

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