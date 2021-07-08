Сначала они ходатайствовали об отводе судьи и прокурора. Однако эти попытки потерпели неудачу – получили отказ.
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Просили 3 часа обеда
Адвокаты никак не могли успокоиться и впоследствии просили объявить 3-часовой перерыв, чтобы Медведчук пообедал.
- Судьи оставили ходатайство без рассмотрения.
Защита выдала еще одно маразматическое заявление: "Заседание похоже на пытки", – потому что не дают 3 часа на перекус.
Дело Медведчука: коротко
- Медведчука обвиняют в государственной измене и разграблении национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Генпрокурор 11 мая объявил ему о подозрении. Суд 13 мая избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно меры пресечения пророссийскому нардепу.
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