Сначала они ходатайствовали об отводе судьи и прокурора. Однако эти попытки потерпели неудачу – получили отказ.

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Просили 3 часа обеда

Адвокаты никак не могли успокоиться и впоследствии просили объявить 3-часовой перерыв, чтобы Медведчук пообедал.

Судьи оставили ходатайство без рассмотрения.

Защита выдала еще одно маразматическое заявление: "Заседание похоже на пытки", – потому что не дают 3 часа на перекус.

Обратите внимание! Адвокаты и Медведчук пренебрегают карантинными нормами, находясь в зале заседаний без масок. К слову, у всех остальных присутствующих есть на лице средства индивидуальной защиты.

К слову. Препятствуя процессу своими нелепыми ходатайствами, адвокаты пытаются дотянуть до полуночи. Именно тогда завершится действие предыдущего приговора о круглосуточном домашнем аресте.

Дело Медведчука: коротко

Медведчука обвиняют в государственной измене и разграблении национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Генпрокурор 11 мая объявил ему о подозрении. Суд 13 мая избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно меры пресечения пророссийскому нардепу.

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