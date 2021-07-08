Спершу вони клопотали про відвід судді та прокурора. Однак ці спроби зазнали невдачі – отримали відмову.

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Просили 3 години обіду

Адвокати ніяк не могли заспокоїтися і згодом просили оголосити 3-годинну перерву, щоб Медведчук пообідав.

Судді залишили клопотання без розгляду.

Захист видав ще одну маразматичну заяву: "Засідання схоже на катування", – бо не дають 3 години на перекус.

Зверніть увагу! Адвокати та Медведчук нехтують карантинними нормами, перебуваючи у залі засідань без масок. Усі інші присутні мають на обличчі засоби індивідуального захисту.

До слова. Перешкоджаючи процесу своїми недолугими клопотаннями, адвокати намагаються дотягти до опівночі. Саме тоді завершиться дія попереднього вироку про цілодобовий домашній арешт.

Справа Медведчука: коротко

Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Генпрокурорка 11 травня оголосила йому про підозру. Суд 13 травня обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Пізніше Київський апеляційний суд залишив чинним рішення щодо запобіжного заходу проросійському нардепу.

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