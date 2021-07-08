Спершу вони клопотали про відвід судді та прокурора. Однак ці спроби зазнали невдачі – отримали відмову.
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Просили 3 години обіду
Адвокати ніяк не могли заспокоїтися і згодом просили оголосити 3-годинну перерву, щоб Медведчук пообідав.
- Судді залишили клопотання без розгляду.
Захист видав ще одну маразматичну заяву: "Засідання схоже на катування", – бо не дають 3 години на перекус.
Справа Медведчука: коротко
- Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Генпрокурорка 11 травня оголосила йому про підозру. Суд 13 травня обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
- Пізніше Київський апеляційний суд залишив чинним рішення щодо запобіжного заходу проросійському нардепу.
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