Адвокаты Януковича обжалуют приговор суда по делу о государственной измене

Защита экс-президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы по делу о государственной измене, в ближайшее время подаст апелляцию на приговор Оболонского райсуда.

24 канал сообщал, что 24 января суд признал Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы, однако упрятать за решетку экс-президента смогут лишь в случае, если он вернется в Украину.

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Мы будем обращаться с апелляционной жалобой и надеемся, что сможем установить истину в этом деле, в том числе в международных инстанциях. В ЕСПЧ мы также будем оспаривать по многим пунктам,

– сказал на заседании суда адвокат экс-президента Александр Горошинский.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить российские войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. В марте 2018 года был опубликован полный текст обращения Януковича к Путину.

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