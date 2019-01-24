Адвокати Януковича оскаржать вирок суду у справі про державну зраду

Захист екс-президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці у справі про державну зраду, найближчим часом подасть апеляцію на вирок Оболонського райсуду.

24 канал повідомляв, що 24 січня суд визнав Януковича винним у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених задля зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Суд заочно засудив Януковича до 13 років в’язниці, проте запроторити за ґрати екс-президента зможуть лише у разі, якщо він повернеться в Україну.

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Ми звертатимемось із апеляційною скаргою і сподіваємося, що зможемо встановити істину в цій справі, в тому числі в міжнародних інстанціях. В ЄСПЛ ми також будемо оскаржувати по багатьох пунктах,

– сказав на засіданні суду адвокат екс-президента Олександр Горошинський.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати російські війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року. У березні 2018 року було опубліковано повний текст звернення Януковича до Путіна.

Дивіться відео про біографію Віктора Януковича: