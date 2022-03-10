Афганистан и Чечня кажутся им цветочками, – Геращенко о слитых разговорах оккупантов с родней

В сети уже можно прослушать около четырех десятков разговоров пленных российских оккупантов с близкими. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он рекомендовал зайти на его канал в ютубе и внимательно посмотреть видео. "Вы же видите, о чем они рассказывают? Как занимаются мародерством, как забирают телевизоры и шубы. Это же отвратительно!" – сказал Геращенко.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

А как они плачут в трубку своим матерям? Как их жены спрашивают: "А что же делать, чтобы вас оттуда вытащить?" Еще раз подчеркну: Афганистан и Чечня для них – просто цветочки. Вот сейчас они поняли, что это такое, когда на самом деле дают сдачи,

– глубоко убежден советник министра.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Маркив: Если мы выстоим вторую фазу, третьей не будет