Афганистан отказался от переговоров с Талибаном в Москве
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Афганистана заявил, что представители правительства не собираются отправлять делегацию на мирные переговоры, которые должны пройти с участием представителей движения Талибан в Москве.
Об этом сообщает издание DW.
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В МИД считают, что инициатором мирного процесса должно выступать правительство Афганистана, а не Кремль.
Раньше именно в МИД России предложили провести переговоры, на которые пригласили также участников Талибана.
Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил "условное" прекращение огня с "Талибаном". Приняли такое решение для празднования праздника Ид аль-Адха.
Источник: 24 Канал
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