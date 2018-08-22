01:18
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
23°C 9°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка
Вєсті Кремля
21:33, 22 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, 22 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Афганистан отказался от переговоров с Талибаном в Москве

25 Читати новину українською
Афганистан не будет участвовать в переговорах с Талибаном в Москве
Афганистан не будет участвовать в переговорах с Талибаном в Москве / Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Афганистана заявил, что представители правительства не собираются отправлять делегацию на мирные переговоры, которые должны пройти с участием представителей движения Талибан в Москве.

Об этом сообщает издание DW.

Читайте также: Дворец президента Афганистана обстреляли ракетами

В МИД считают, что инициатором мирного процесса должно выступать правительство Афганистана, а не Кремль.

Раньше именно в МИД России предложили провести переговоры, на которые пригласили также участников Талибана.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил "условное" прекращение огня с "Талибаном". Приняли такое решение для празднования праздника Ид аль-Адха.

Теги: Новости политики Новости России Талибан Афганістан
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 22 августа: новое "перемирие", ДТП в Молдове и объяснение о субсидиях
22 августа, 22:39 Главные новости 22 августа: новое "перемирие", ДТП в Молдове и объяснение о субсидиях
Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
22 августа, 22:01 Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
Злой Одессит
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
22 августа, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Позор Белого дома: грозит ли Трампу политическая "смерть"?
22 августа, 21:00 Позор Белого дома: грозит ли Трампу политическая "смерть"?
Борис Немировський
Людям Путина в Украине нельзя позволять комфортно жить, – коллега Сенцова
22 августа, 20:01 Людям Путина в Украине нельзя позволять комфортно жить, – коллега Сенцова
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Яркий бьюти-тренд набирает популярность: "русалочьи" ресницы
 22 октября 2017 , 04:06
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук