Афганистан отказался от переговоров с Талибаном в Москве

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Афганистана заявил, что представители правительства не собираются отправлять делегацию на мирные переговоры, которые должны пройти с участием представителей движения Талибан в Москве.

Об этом сообщает издание DW.

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В МИД считают, что инициатором мирного процесса должно выступать правительство Афганистана, а не Кремль.

Раньше именно в МИД России предложили провести переговоры, на которые пригласили также участников Талибана.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил "условное" прекращение огня с "Талибаном". Приняли такое решение для празднования праздника Ид аль-Адха.