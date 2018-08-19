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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

В Афганистане объявили об "условном" прекращение огня с "Талибаном"

17 Читати новину українською
Президент Афганистана
Президент Афганистана / Фото из открытых источников

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил «условное» прекращение огня с "Талибаном". Приняли такое решение для празднования праздника Ид аль-Адха.

Об этом Ашраф Гани заявил 19 августа во время торжеств по случаю празднования независимости Афганистана, передает Радио Свобода.

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Прекращение огня запланировано на 20 августа и продлится три месяца.

Мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу с завтрашнего дня, в день Арафа, в день рождения пророка (19 ноября), при условии, что "Талибан" ответит взаимностью,
– сказал Гани.

Президент не уточнил, согласилась ли власть "Талибана" на прекращение огня.

Напомним, 15 августа, в столице Афганистана Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academy произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 25 человек.

Теги: Афганістан Новости политики
Источник: 24 Канал
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