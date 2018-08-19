В Афганістані оголосили про "умовне" припинення вогню з "Талібаном"

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив «умовне» припинення вогню з "Талібаном". Прийняли таке рішення для відзначення свята Ід аль-Адха.

Про це Ашраф Гані заявив 19 серпня під час урочистостей на відзначення незалежності Афганістану, передає Радіо Свобода.

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Припинення вогню заплпноване на 20 серпня і триватиме три місяці.

Ми оголошуємо про припинення вогню, яке набере чинності з завтрашнього дня, в день Арафа, до дня народження пророка (19 листопада), за умови, що "Талібан" відповість взаємністю,

– сказав Гані.

Президент не уточнив, чи погодилася влада "Талібану" на припинення вогню.

Нагадаємо, 15 серпня, у столиці Афганістану Кабулі в освітній установі Mawoud Academy стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей.