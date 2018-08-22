Афганістан відмовився від переговорів з "Талібаном" у Москві

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Афганістану заявив, що представники уряду не збираються відправляти делегацію на мирні переговори, які повинні пройти за участю представників руху "Талібан" у Москві.

Про це повідомляє видання DW.

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У МЗС вважають, що ініціатором мирного процесу повинен виступати уряд Афганістану, а не Кремль.

Раніше саме в МЗС Росії запропонували провести переговори, на які запросили також учасників руху "Талібан".

Нагадаємо, раніше президент Афганістану Ашраф Гані оголосив "умовне" припинення вогню з "Талібаном". Прийняли таке рішення для відзначення свята Ід аль-Адха.