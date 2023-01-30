Афганистан накрыли аномальные морозы и снегопады: десятки погибших, среди них и дети
Источник:The Manila Times
Афганистан охватила непогода. Так, в стране выпало много снега, и в результате этого погибли более 160 человек.
С 10 января в Афганистане держится температура до -33 градусов. Также в стране были зафиксированы сильные снегопады и ледяные штормы.
Обратите внимание Снегопад и гололедица повлекли за собой 15-километровую пробку на трассе Одесса – Рени
Афганистан накрыла непогода
Из-за непогоды в стране регулярно выключают электроэнергию. Министерство борьбы со стихийными бедствиями Афганистана сообщило, что число погибших возросло на 88 человек за последнюю неделю и теперь составляет 166 человек.
Среди погибших – женщины и дети, еще 30 человек – получили травмы в 24 из 34 провинций Афганистана в течение последних трех недель.
Причиной гибели стали наводнения, пожары и утечки из газовых обогревателей, которые используют афганские семьи для отопления своих домов.
Около 100 домов были разрушены или повреждены, и около 80 тысяч голов скота также погибли от холода.
В Афганистане выпал снег / фото AFP, AP
Непогода в других странах
- 23 декабря в США более миллиона человек были без света. Из-за непогоды также отменяли авиарейсы. Сильный шторм атаковал штаты Нью-Йорк и Мичиган. В результате непогоды погибли по меньшей мере 12 человек.
- Львовскую область 21 января накрывали обильные снегопады. Поэтому в регионе были массовые обесточения. Тем временем на Киевщине и Закарпатье фиксировали подтопление.
- Кстати, в Румынии и Молдове идут сильные снегопады, фиксируют также морозы. Кроме того, непогода уже накрыла Болгарию и добралась до Украины. В Одессе – гололедица.
- Так, 28 января на Юге Одесской области выпал мокрый снег и гололед усложнил передвижение транспорта на дорогах. Поэтому на трассе Одесса – Рени была многокилометровая пробка из грузовиков.