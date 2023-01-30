Афганистан накрыли аномальные морозы и снегопады: десятки погибших, среди них и дети

Афганистан охватила непогода. Так, в стране выпало много снега, и в результате этого погибли более 160 человек.

С 10 января в Афганистане держится температура до -33 градусов. Также в стране были зафиксированы сильные снегопады и ледяные штормы.

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Афганистан накрыла непогода

Из-за непогоды в стране регулярно выключают электроэнергию. Министерство борьбы со стихийными бедствиями Афганистана сообщило, что число погибших возросло на 88 человек за последнюю неделю и теперь составляет 166 человек.

Среди погибших – женщины и дети, еще 30 человек – получили травмы в 24 из 34 провинций Афганистана в течение последних трех недель.

Причиной гибели стали наводнения, пожары и утечки из газовых обогревателей, которые используют афганские семьи для отопления своих домов.

Около 100 домов были разрушены или повреждены, и около 80 тысяч голов скота также погибли от холода.

В Афганистане выпал снег / фото AFP, AP

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