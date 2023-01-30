З 10 січня в Афганістані тримається температура до -33 градусів. Також у країні зафіксували сильні снігопади та крижані шторми.

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Афганістан накрила негода

Через негоду у країні регулярно вимикають електроенергію. Міністерство боротьби зі стихійними лихами Афганістану повідомило, що кількість загиблих зросла на 88 осіб за останній тиждень і тепер становить 166.

Серед загиблих – жінки та діти, ще 30 осіб – отримали травми у 24 з 34 провінцій Афганістану протягом останніх трьох тижнів.

Причиною загибелі стали повені, пожежі та витоки з газових обігрівачів, які афганські родини використовують для опалення своїх будинків.

Близько 100 будинків були зруйновані або пошкоджені, і майже 80 тисяч голів худоби також загинули від холоду.

В Афганістані випав сніг / фото AFP, AP

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