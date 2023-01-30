З 10 січня в Афганістані тримається температура до -33 градусів. Також у країні зафіксували сильні снігопади та крижані шторми.
Зверніть увагу Снігопад та ожеледиця спричинили 15-кілометровий затор на трасі Одеса – Рені
Афганістан накрила негода
Через негоду у країні регулярно вимикають електроенергію. Міністерство боротьби зі стихійними лихами Афганістану повідомило, що кількість загиблих зросла на 88 осіб за останній тиждень і тепер становить 166.
Серед загиблих – жінки та діти, ще 30 осіб – отримали травми у 24 з 34 провінцій Афганістану протягом останніх трьох тижнів.
Причиною загибелі стали повені, пожежі та витоки з газових обігрівачів, які афганські родини використовують для опалення своїх будинків.
Близько 100 будинків були зруйновані або пошкоджені, і майже 80 тисяч голів худоби також загинули від холоду.
В Афганістані випав сніг / фото AFP, AP
Негода в інших країнах
- 23 грудня у США понад мільйон осіб були без світла. Через негоду також скасовували авіарейси. Сильний шторм атакував штати Нью-Йорк та Мічиган. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 12 осіб.
- Львівську область 21 січня накривали сильні снігопади. Через це в регіоні були масові знеструмлення. Тим часом на Київщині та Закарпатті фіксували підтоплення.
- До речі, у Румунії та Молдові йдуть сильні снігопади, фіксують також морози. Крім того, негода вже накрила Болгарію та дісталась України. В Одесі – ожеледиця.
- Так, 28 січня на Півдні Одещини випав мокрий сніг та ожеледиця ускладнила пересування транспорту на дорогах. Через це на трасі Одеса – Рені був багатокілометровий затор із вантажівок.