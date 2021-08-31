Видео в своем твиттере опубликовал главный редактор издания Zee News Судхир Чаудхари. Он написал, что человек, который висит на веревке – американский переводчик.

Кстати Талибы устроили парад и фотосессию в аэропорту Кабула после выхода войск США: красноречивые фото

"Знаковая картина террора"

Где именно сняли это видео, Чаудхари не уточнил. Возмутительные кадры быстро разлетелись сетью и уже имеют более 245 тысяч просмотров. В заметке говорится, что этот вертолет американской модели Blackhawk, а пострадавший – работник США.

Журналист призвал общественность и мир обратить внимание на ужасный террор, к которому прибегают талибы.

Оставленные вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане именно так,

– написал журналист.

Талибы привязали к вертолету американского переводчика: смотрите видео

Добавим, что точно неизвестно, погиб ли этот человек и не манекен ли это вообще. Официальных сообщений об этом инциденте пока нет.

Войска США покинули Афганистан: коротко

Последний военный США покинул Афганистан вечером 30 августа.

После этого талибы сразу объявили о "полном освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт Кабула.

Как сообщали СМИ, перед выходом США вывели из строя всю технику, которую оставили в стране.

Талибы праздновали свою так называемую победу салютом из пушек в небо и пышным парадом.

Полный текст публикации Судхира Чаудхари

Еще одна знаковая картина, снимает мир в новую эру террора.

Талибы повесили человека, который считается американским переводчиком, с американского вертолета Blackhawk. Оставленные вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане именно так.