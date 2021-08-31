Відео у своєму твітері опублікував головний редактор видання Zee News Судхір Чаудхарі. Він написав, що людина, яка висить на мотузці – американський перекладач.

До речі Таліби влаштували парад та фотосесію в аеропорту Кабула після виходу військ США: промовисті фото

"Знакова картина терору"

Де саме зняли це відео, Чаудхарі не уточнив. Обурливі кадри швидко розлетілися мережею і вже мають понад 245 тисяч переглядів. У дописі йдеться про те, що цей вертоліт американської моделі Blackhawk, а постраждалий – працівник США.

Журналіст закликав громадськість і світ звернути увагу на жахливий терор, до якого вдаються таліби.

Залишені вертольоти США тепер будуть використовуватися в Афганістані саме так,

– написав журналіст.

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Додамо, що достеменно невідомо, чи загинула ця людина та чи взагалі це не був манекен. Офіційних повідомлень про цей інцидент наразі немає.

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Останній військовий США покинув Афганістан ввечері 30 серпня.

Після цього таліби одразу оголосили про "повне звільнення" країни та взяли під контроль аеропорт Кабула.

Як повідомляли ЗМІ, перед виходом США вивели з ладу всю техніку, яку залишили в країні.

Таліби святкували свою так звану перемогу салютом з гармат у небо і пишним парадом.

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Ще одна знакова картина, що знімає світ у нову еру терору.

Таліби повісили людину, яка вважається американським перекладачем, з американського гелікоптера Blackhawk. Залишені вертольоти США тепер будуть використовуватися в Афганістані саме так.