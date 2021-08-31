Бойовики на летовищі оглядали пошкоджену техніку Штатів. Також терористи позувалидля фото.
До теми Таліби захопили аеропорт Кабула та заявили про "повне звільнення" Афганістану
Терористи увійшли в аеропорт Кабула й оглядали техніку Штатів
Офіційний представник руху Забіхула Муджахід вивів групу чиновників на злітно-посадкову смугу. При цьому він усміхався.
- Представник "Талібану" привітав Афганітан та сказав журналістам, що нібито "ця перемога належить усім".
- Після цього їхній батальйон "Бадрі 313" позував для фотосесії з гвинтівками Штатів та своїм білим прапором.
- Видання пише, що аеропорт залишили в хаосі – на колись безпечному місці тепер розкидані порожні гільзи.
Видання пише, що Штати вивели з ладу орієнтовно 73 гелікоптери, 70 бронемашин MRAP, систему C-RAM, яку використовували для протиповітряної оборони.
Таліби у захопленому аеропорту Кабула: дивіться промовисті фото бойовиків AP, Al Jazeera, EPA
Коротко про останні дії бойовиків в Афганістані
- Останній військовий США покинув Афганістан ввечері 30 серпня. Після цього таліби одразу оголосили про "повне звільнення" країни та взяли під контроль аеропорт Хаміда Карзая.
- Перед виходом Штати вивели з ладу всю техніку, яку залишили в країні.
- Однак таліби вже святкували так звану перемогу – вони стріляли з гармат у небо.