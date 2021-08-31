Бойовики на летовищі оглядали пошкоджену техніку Штатів. Також терористи позувалидля фото.

До теми Таліби захопили аеропорт Кабула та заявили про "повне звільнення" Афганістану

Терористи увійшли в аеропорт Кабула й оглядали техніку Штатів

Офіційний представник руху Забіхула Муджахід вивів групу чиновників на злітно-посадкову смугу. При цьому він усміхався.

Представник "Талібану" привітав Афганітан та сказав журналістам, що нібито "ця перемога належить усім".

Після цього їхній батальйон "Бадрі 313" позував для фотосесії з гвинтівками Штатів та своїм білим прапором.

Видання пише, що аеропорт залишили в хаосі – на колись безпечному місці тепер розкидані порожні гільзи.

Видання пише, що Штати вивели з ладу орієнтовно 73 гелікоптери, 70 бронемашин MRAP, систему C-RAM, яку використовували для протиповітряної оборони.

Таліби у захопленому аеропорту Кабула: дивіться промовисті фото бойовиків AP, Al Jazeera, EPA

Коротко про останні дії бойовиків в Афганістані