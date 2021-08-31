Боевики в аэропорту осматривали поврежденную технику Штатов. Также террористы позировали для фото.

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Террористы вошли в аэропорт Кабула и осматривали технику Штатов

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид вывел группу чиновников на взлетно-посадочную полосу. При этом он улыбался.

Представитель "Талибана" поздравил Афганитан и сказал журналистам, что якобы "эта победа принадлежит всем".

После этого их батальон "Бадри 313" позировал для фотосессии с винтовками Штатов и своим белым флагом.

Издание пишет, что аэропорт оставили в хаосе - на некогда безопасном месте теперь разбросаны пустые гильзы.

Издание пишет, что Штаты вывели из строя ориентировочно 73 вертолета, 70 бронемашин MRAP, систему C-RAM, которую использовали для противовоздушной обороны.

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