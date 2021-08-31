Боевики в аэропорту осматривали поврежденную технику Штатов. Также террористы позировали для фото.
К теме Талибы захватили аэропорт Кабула и заявили о "полном освобождении" Афганистана
Террористы вошли в аэропорт Кабула и осматривали технику Штатов
Официальный представитель движения Забихулла Муджахид вывел группу чиновников на взлетно-посадочную полосу. При этом он улыбался.
- Представитель "Талибана" поздравил Афганитан и сказал журналистам, что якобы "эта победа принадлежит всем".
- После этого их батальон "Бадри 313" позировал для фотосессии с винтовками Штатов и своим белым флагом.
- Издание пишет, что аэропорт оставили в хаосе - на некогда безопасном месте теперь разбросаны пустые гильзы.
Издание пишет, что Штаты вывели из строя ориентировочно 73 вертолета, 70 бронемашин MRAP, систему C-RAM, которую использовали для противовоздушной обороны.
Талибы в захваченном аэропорту Кабула: смотрите красноречивые фото боевиков AP, Al Jazeera, EPA
Коротко о последних действиях боевиков в Афганистане
- Последний военный США покинул Афганистан вечером 30 августа. После этого талибы сразу объявили о "полном освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт Хамида Карзая.
- Перед выходом Штаты вывели из строя всю технику, которую оставили в стране.
- Однако талибы уже праздновали так называемую победу – они стреляли из пушек в небо.