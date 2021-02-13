В нескольких регионах Афганистана в течение последних недель происходили теракты. Есть погибшие, среди них – дети. Кроме того, 13 февраля террористы заложили бомбу возле игровой площадки.

Террористы заложили взрывчатку на обочине дороги возле поселка Котурбулак. К теме США уменьшают количество военных в Афганистане и Ираке до уровня 2001 года Что известно о терактах В провинции Кундуз на севере Афганистана в результате теракта погибли двое детей. Ответственность за это пока не взяла ни одна группировка, однако власти убеждены, что за этим стоит движение "Талибан".

Утром 13 февраля из-за взрыва в провинции Кандагар погибли 12 сотрудников полиции.

Кроме того, накануне в результате терактов погибли представители власти, журналисты, судьи и активисты. Что такое "Талибан"? Это радикальное исламистское движение, которое во многих странах считают террористической организацией. Штаб-квартира "Талибана" расположена в Катаре. Это радикальное исламистское движение, которое во многих странах считают террористической организацией. Штаб-квартира "Талибана" расположена в Катаре. Что этому предшествовало Перед тем проходили переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана, которые проводили США.

Команда президента США Джо Байдена пересматривает соглашение о мире, которое администрация предшественника Дональда Трампа подписала с "Талибаном" в феврале 2020 года. Оно требует от всех стран США и союзных сил покинуть страну до 1 мая.

США уменьшили количество военнослужащих в Афганистане там, где было подписано соглашение, однако насилие в стране остается на высоком уровне.