У кількох регіонах Афганістану протягом останніх тижнів відбувались теракти. Є загиблі, серед них – діти. Крім того, 13 лютого терористи заклали бомбу біля ігрового майданчика.

Терористи заклали вибухівку на узбіччі дороги біля селища Котурбулак. До теми США зменшують кількість військових в Афганістані та Іраку до рівня 2001 року Що відомо про теракти У провінції Кундуз на півночі Афганістану в результаті теракту загинули двоє дітей. Відповідальність за це поки не взяло жодне угрупування, однак влада переконана, що за цим стоїть рух "Талібан".

Вранці 13 лютого через вибух провінції Кандагар загинули 12 співробітників поліції.

Крім того, напередодні внаслідок терактів загинули представники влади, журналісти, судді та активісти. Що таке "Талібан"? Це радикальний ісламістський рух, який у багатьох країнах вважають терористичною організацією. Штаб-квартира "Талібану" розташована у Катарі. Це радикальний ісламістський рух, який у багатьох країнах вважають терористичною організацією. Штаб-квартира "Талібану" розташована у Катарі. Що цьому передувало Перед тим відбувались перемовини між "Талібаном" та урядом Афганістану, які проводили США.

Команда президента США Джо Байдена переглядає угоду про мир, яку адміністрація попередника Дональда Трампа підписала із "Талібаном" у лютому 2020 року. Вона вимагає від усіх країн США та союзних сил покинути країну до 1 травня.

США зменшили кількість військовослужбовців в Афганістані там, де була підписана угода, однак насильство в країні залишається на високому рівні.