Такой приговор вынес главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Запад.

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Он объявил, чтобы все обвиняемые получили от 25 до 39 ударов кнутом. Если говорить подробнее, то все эти люди совершили одно из следующих действий:

воровство,

супружескую измену,

продажа наркотиков.

Свидетелями исполнения наказания стали местные чиновники, богословы и племенные старейшины. Вторая такая расправа была совершена в провинции Каписа над семью мужчинами и одной женщиной.

Обратите внимание! Согласно исламскому праву, за подобные преступления злоумышленников могут ожидать ампутация конечностей, публичные порки и избиения камнями.

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