Такий вирок виніс головний суддя провінції Джаузджан Абдул Вахаб Захід.

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Він оголосив, щоб всі обвинувачені дістали від 25 до 39 ударів батогом. Якщо говорити детальніше, то всі ці люди вчинили одне з наступних дій:

крадіжку,

подружню зраду,

продаж наркотиків.

Свідками виконання покарання в дію стали місцеві чиновники, богослови і племінні старійшини. Другу таку розправу було скоєно в провінції Капіса над сімома чоловіками й однією жінкою.

Зверніть увагу! Згідно з ісламським правом, за подібні злочини на зловмисників можуть чекати ампутація кінцівок, публічне шмагання та побиття камінням.

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