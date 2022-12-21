Так, в соответствующем письме афганским государственным и частным университетам было поручено немедленно приостановить доступ студенток к обучению в соответствии с решением кабинета министров. Документ подтвердил представитель министерства высшего образования.

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Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах

Как стало известно, заявление администрации талибов было сделано в то время, когда Совет Безопасности ООН заседал в Нью-Йорке по вопросам Афганистана и вызвал осуждение со стороны США, Великобритании и Организации Объединенных Наций.

Иностранные правительства заявили о необходимости изменения политики в отношении женского образования до того, как они смогут рассмотреть вопрос официального признания администрации талибов, подпадающей под жесткие санкции.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд считает, что Талибан не может рассчитывать быть легитимным членом международного сообщества, пока он не будет уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девушек.

Отмечается, что США рассмотрят, что они еще могут сделать для привлечения талибов к ответственности.

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