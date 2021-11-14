В Афганистане в результате взрыва микроавтобуса погиб журналист
Источник:AlJazeera
В пригороде Кабула 13 ноября взорвался микроавтобус. По предварительным данным, 1 человек погиб, еще 4 оказались в больнице.
Взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта талибов. Водитель микроавтобуса рассказал о подозрительном пассажире, из-за которого вероятно могла произойти трагедия.
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Погиб афганский журналист
Журналистам удалось пообщаться с водителем микроавтобуса, который сейчас находится в больнице. Он рассказал, что за несколько минут до взрыва к нему подсел подозрительный мужчина. После трагедии два человека, по словам водителя, в горящей одежде выпали из задней части микроавтобуса.
В Центре афганских журналистов сообщили, что погибшим в результате взрыва является репортер Хамид Сайгани, который ранее работал на телеканале Ariana.
К сожалению, мы потеряли еще одного репортера,
– говорится в заявлении.
Погибший журналист Хамид Сейгани / Фото Unitel
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- 2 ноября вблизи военного госпиталя столицы Афганистана прогремели 2 мощных взрыва, в результате которых погибли 19 человек. Еще по меньшей мере 47 получили ранения.
- В мечети афганской провинции Нангархар 12 ноября прогремел взрыв в мечети. По данным талибов, по меньшей мере 3 человек погибли и 15 получили ранения.