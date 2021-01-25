Армия Афганистана осуществила авиаудар по позициям боевиков движения "Талибан" на западе страны. Всего погибли 8 боевиков, еще несколько получили ранения.

В то же время афганские военные заявили, что некоторым боевикам после авиаудара удалось скрыться. Об этом сообщает Синьхуа.

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Что известно об авиаударе

Боевая авиация в афганской армии нанесла удары по убежищу талибов в районе Бала Булук провинции Фарах на западе Афганистана, где собралась группа боевиков, чтобы разработать план нападения на силовиков в этом районе.

В результате удара 8 талибов погибли на месте, еще 5 получили ранения.

Что такое "Талибан"?

Это радикальное исламистское движение суннитского направления. Во многих странах "Талибан" считают террористической организацией. Штаб-квартира "Талибана" расположена в арабском государстве Катар. Это, к слову, одна из причин того, что страна имеет плохие и очень напряженные отношения с соседями. Это радикальное исламистское движение суннитского направления. Во многих странах "Талибан" считают террористической организацией. Штаб-квартира "Талибана" расположена в арабском государстве Катар. Это, к слову, одна из причин того, что страна имеет плохие и очень напряженные отношения с соседями.

Какова сейчас ситуация в Афганистане

Уже длительное время ситуация в стране остается крайне неспокойной . В стране в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

. В стране в последнее время фиксируют увеличение террористических атак. Недавно в результате взрыва на дороге в северной провинции Афганистана Фарьяб погибли 8 детей. Полиция Афганистана обвиняет в терактах талибов, которые обычно устанавливают придорожные бомбы для нападения на афганские силы безопасности в разных частях провинции.

Полиция Афганистана обвиняет в терактах талибов, которые обычно для нападения на афганские силы безопасности в разных частях провинции. А 11 сентября 2020 года в провинции Нангархар смертник взорвал себя в толпе демонстрантов – погибли 68 человек, 165 – ранены.

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