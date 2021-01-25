Армія Афганістану здійснила авіаудар по позиціях бойовиків руху "Талібан" на заході країни. Загалом загинули 8 бойовиків, ще декілька отримали поранення.

Водночас афганські військові заявили, що деяким бойовикам після авіаудару вдалося втекти. Про це повідомляє Сіньхуа.

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Що відомо про авіаудар

Бойова авіація афганської армії завдала ударів по укриттю талібів в районі Бала Булук провінції Фарах на заході Афганістану, де зібралася група бойовиків, щоб розробити план нападу на силовиків у цьому районі.

Внаслідок удару 8 талібів загинули на місці, ще 5 отримали поранення.

Що таке "Талібан"? Це радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У багатьох країнах "Талібан" вважають терористичною організацією. Штаб-квартира "Талібану" розташована в арабській державі Катар. Це, до слова, одна із причин того, що країна має погані й дуже напружені стосунки із сусідами. Це радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У багатьох країнах "Талібан" вважають терористичною організацією. Штаб-квартира "Талібану" розташована в арабській державі Катар. Це, до слова, одна із причин того, що країна має погані й дуже напружені стосунки із сусідами.

Яка зараз ситуація в Афганістані

Вже тривалий час ситуація у країні залишається вкрай неспокійною. В країні останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

Нещодавно внаслідок вибуху на дорозі в північній провінції Афганістану Фар'яб загинули 8 дітей. Поліція Афганістану звинувачує у терактах талібів, які зазвичай встановлюють придорожні бомби для нападу на афганські сили безпеки в різних частинах провінції.

Поліція Афганістану звинувачує у терактах талібів, які зазвичай для нападу на афганські сили безпеки в різних частинах провінції. А 11 вересня 2020 року в провінції Нангархар смертник підірвав себе у натовпі демонстрантів – загинули 68 людей, 165 – поранені.

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