Дроны атаковали НПЗ в 3 регионах России: как далеко от Украины – показываем на карте

Ночью 20 июня в России снова прогремели взрывы. Дроны в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы агрессора.

В частности, Афипский НПЗ, нефтебазу в Энеме и НПЗ в Тамбовской области. Как далеко вражеские объекты от Украины, 24 Канал показывает на карте.

Смотрите также Звук мотора и "хлопок": дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области

Где расположены российские НПЗ, которые 20 июня атаковали дроны

Российские пропагандисты жаловались, что этой ночью в районе поселка Афипское Краснодарского края прогремела серия взрывов. На обнародованных в сети кадрах видно сильный пожар.

Заметим, что согласно гугл-карте, Афипский НПЗ расположен в более 630 километрах от крайней точки Украины на Востоке, в более 850 километрах от Харькова, более чем 720 – от Запорожья, более 1100 от Херсона и более чем 1200 от Одессы.

Афипский НПЗ на карте:

В оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что информация о пожаре на Афипском НПЗ, якобы "недостоверная". Мол, по уточненным данным, вспыхнуло на НПЗ "Лукойл-Югнафтопродукт" в поселке Энем в Адыгее, что почти в 8 километрах от Афипского НПЗ.

Правда, росСМИ сообщали, что экстренные службы получили 4 обращения от жителей о взрывах, в частности, возле поселка Афипский на Кубани.

Заметим, что Энемская нефтебаза расположена более чем в 700 километрах от Запорожья, более чем 1100 – Херсона, более 1200 – Одессы.

Энемская нефтебаза на карте:

Этой ночью дроны также атаковали НПЗ в Тамбовской области. Местные жители писали, что услышали звук двигателя и "хлопок". После увидели пламя и столб дыма над нефтебазой.

Впоследствии губернатор подтвердил, что в результате атаки БПЛА вспыхнул резервуар на территории Платоновской нефтебазы. Заметим, что она расположена в более 620 километрах от Харькова, более чем 660 – от Сум, более 570 километров от крайней точки Украины на Востоке.

Платоновская нефтебаза на карте: