Силы обороны нанесли удар по Афипскому НПЗ и порту "Кавказ": есть значительные повреждения

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на территории России. Операция состоялась в рамках снижения военно-экономического потенциала страны-агрессора. Об этом сообщает Генштаб.

Что известно о последствиях атаки?

В результате атаки был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод в поселке Афипский Краснодарского края. Зафиксировано попадание по объекту и последующий пожар на территории предприятия.

По данным военных, 14 марта операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны участвовали в поражении этого предприятия.

Обратите внимание! Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его проектная мощность составляет около 6,25 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин и дизельное топливо, которое, в частности, используется для обеспечения логистики российской армии.

Кроме того, удару подверглась инфраструктура порта "Кавказ" в районе Чушки Краснодарского края. По предварительным данным, там зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры.

Под атакой украинских военных был Афипский НПЗ и порт "Кавказ"

Оба объекта задействованы в обеспечении российской армии. Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

