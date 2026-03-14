Силы обороны нанесли удар по Афипскому НПЗ и порту "Кавказ": есть значительные повреждения
- Силы обороны Украины нанесли удары по Афипскому НПЗ и инфраструктуре порта "Кавказ", вызвав пожар и повреждения.
- Эти объекты важны для логистики российской армии, и масштабы ущерба пока уточняются.
В ночь на 14 марта Силы обороны Украины нанесли удары по военной и логистической инфраструктуре на территории России. Под поражение попали Афипский нефтеперерабатывающий завод и инфраструктура порта "Кавказ".
В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на территории России. Операция состоялась в рамках снижения военно-экономического потенциала страны-агрессора. Об этом сообщает Генштаб.
Что известно о последствиях атаки?
В результате атаки был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод в поселке Афипский Краснодарского края. Зафиксировано попадание по объекту и последующий пожар на территории предприятия.
По данным военных, 14 марта операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны участвовали в поражении этого предприятия.
Обратите внимание! Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его проектная мощность составляет около 6,25 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин и дизельное топливо, которое, в частности, используется для обеспечения логистики российской армии.
Кроме того, удару подверглась инфраструктура порта "Кавказ" в районе Чушки Краснодарского края. По предварительным данным, там зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры.
Под атакой украинских военных был Афипский НПЗ и порт "Кавказ": смотрите видео
Оба объекта задействованы в обеспечении российской армии. Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Что известно о других объектах, которые пострадали в России недавно?
ВСУ атаковали военный аэродром "Майкоп" в Адыгее, поразив объекты инфраструктуры аэропорта. Кроме того известно, что в Брянске остановлено производство на предприятии "Кремний Эл" на 6 месяцев из-за поражения основного производственного корпуса.
12 марта стало известно, что украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае России, вызвав масштабный пожар. Российские власти подтвердили атаку и сообщили о привлечении 26 единиц техники для ликвидации пожара.
5 марта в городах Саратов и Энгельс прогремела серия взрывов, вероятно, из-за атаки беспилотников, которую отражала противовоздушная оборона. Есть информация о пострадавших и разрушениях, местные жители сообщали о ярких вспышках света и сирену воздушной тревоги.