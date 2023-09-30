Это новый тренд, – Кулеба об интересе Африки в размещении производства украинского оружия

30 сентября прошел первый Форум оборонных индустрий. Как отметил глава МИД Украины, Африка заинтересована в покупке украинского оружия и размещении на своей территории его производства.

Соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал во время Форума, передает 24 Канал. Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения Африка "была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции".

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Африка ожидает возвращения компаний из Украины

Сегодня Африка ждет возвращения украинских компаний на этот рынок для продажи оружия. Пока эта опция, очевидно, закрыта. В одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны, он так доверительно посмотрел мне в глаза и говорит: "Вам столько оружия уже отправили, вам столько точно не нужно. Может, немного поделитесь с нами?" То есть там другое восприятие наших потребностей,

– обратил внимание Кулеба.

По словам министра иностранных дел, Африка также заинтересована, чтобы на ее территории размещалось производство украинского оружия и амуниции.

Это новый тренд… Спрос на продажу и производство оружия, производимого в Украине, будет очень высоким,

– добавил Кулеба.

На Форуме заключили 20 документов с партнерами

В МИД Украины отметили, что на оборонном форуме в Киеве 30 сентября удалось заключить 20 документов с иностранными партнерами.

Речь идет о соглашениях и меморандумах, касающихся изготовления дронов, ремонта и производства бронетехники и боеприпасов.

Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих. Оборонное сотрудничество с Украиной – это равноценное партнерство, усиливающее все стороны,

– говорят в МИДе.

Обратим внимание, что во время Форума также создали Альянс оборонных индустрий. К нему может присоединиться каждый изготовитель вооружения и военной техники из разных стран. К закрытию Форума к нему присоединились уже 38 компаний из 19 стран.

Следует отметить, что во время Форума Владимир Зеленский также заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов. По словам главы государства, мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны.