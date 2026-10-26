Компенсация потерь: Россия разворачивает массовый набор наемников в Африке

Россия существенно расширила географию вербовки мужчин из африканских стран для участия в войне против Украины. Москва пытается восполнить нехватку оккупантов на фоне значительных потерь на фронте.

Враг перенес внимание на более бедные страны континента после того, как Кения и Южная Африка попытались препятствовать выезду мужчин для участия в войне. Об этом сообщает Bloomberg.

Растет число завербованных

В результате российские вербовщики сосредоточились на государствах с низкими показателями демократии, ограниченной свободой прессы и слабой судебной системой. Основными целями стали Зимбабве, Бурунди, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Судан и Камерун.

Согласно приведенным данным, в период с 1 января по 30 сентября Россия завербовала 699 мужчин из Бурунди, хотя за весь 2025 год эта цифра составляла всего 30 человек. Аналогичная динамика наблюдается и в отношении граждан Зимбабве: число наемников выросло до 530 человек по сравнению с 65 в прошлом году.

Отмечается, что для вербовки людей из 29 стран мира агрессор прибегал, в частности, к обману и принуждению.

В ряде африканских стран растет беспокойство по поводу попыток России вербовать их граждан. Сравнительная бедность Африки означает, что людей легче заманить в Россию, часто ложными обещаниями гражданской работы в общественном питании или транспорте,

– говорится в материале.

Кроме того, родственники наемников также отметили, что им обещали значительные бонусы, высокие зарплаты и упрощенный путь к получению российского гражданства.

Что говорят в Кремле

Аналитики отметили, что российские власти публично никогда не признавали привлечение иностранных граждан к войне против Украины. Мол, у них достаточно собственных людских ресурсов. Российский диктатор Владимир Путин также недавно отверг предположения о возможности объявления очередной волны мобилизации в своей стране.

Журналисты уточнили, что опирались на факты из презентации, полученной от лиц, осведомленных о работе украинской разведки.

Напомним, в начале октября правительства Кении и Ботсваны официально обратились к Украине с просьбой содействовать возвращению своих граждан, которых заманили в Россию фиктивными обещаниями работы и отправили на передовую.