Легион "Свобода России" взял в плен африканца, воевавшего за оккупантов

Бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен нигерийца, который воевал на стороне оккупантов на Запорожском направлении. Мужчина согласился пойти на войну, чтобы его освободили из тюрьмы.

Об этом Легион "Свобода России" рассказал 24 Каналу.

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Что известно о пленном африканце

Бойцы Легиона "Свобода России" ликвидировали пехотное отделение 503 мотострелкового полка ВС России. Двух удалось взять живыми, один из них – гражданин Нигерии Кехинде Олувагбемилеке, который ранее учился в Высшей школе экономики в Москве.

Стал оккупантом ради освобождения из тюрьмы, живя в России, попался на сбыте наркотиков. Вместо срока по статье 228 УК России ему предложили "отработать" на войне – контракт с Минобороны России в обмен на "чистое досье",

– рассказали воины.

Пленный с позывным Future рассказал о себе: смотрите видео Легиона "Свобода России"

Олувагбемилеке признал, что жалеет, что пошел на так называемое "СВО". Его семья находится в Нигерии, а сам он раньше работал переводчиком.

По случаю поступления на службу африканец получил российский паспорт. "Но едва навеки не остался в Запорожской области, обманутый и брошенный на мясо командирами", – подчеркнули бойцы.

Пленный поблагодарил Легион: смотрите видео

Получил осколочные ранения, ему оказана первая медицинская помощь. В интервью заявил, что благодарен Легиону за спасенную жизнь и жалеет, что взял в руки оружие и пошел воевать за чужие интересы,

– рассказали воины о пленном.

Напомним, что африканцы на фронте России – это массовое явление. В Легионе "Свобода России" подчеркнули, что только из Африки в ВС оккупантов завербовано около 500 человек – используют их как расходный ресурс.

Недавно на Северском направлении защитники Украины взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали за Россию. Те признались, что ехали "делать шампунь", но подписали контракт и пошли воевать за деньги.

Тогда африканцев задержали бойцы батальона "К-2" совместно с собратьями из 118-й бригады теробороны и 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.