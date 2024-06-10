В Черновцах на берегу реки нашли свалку туш свиней, зараженных чумой

В Черновцах на берегу реки Прут обнаружили свалку туш свиней, пораженных африканской чумой. Правоохранители открыли уголовное производство.

В то же время Госпотребслужба уже изолировала место, где обнаружили мертвых животных. Уже вскоре соответствующая комиссия установит, какие меры следует принять, чтобы не допустить распространения африканской чумы.

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Жуткая находка в Черновцах

В Черновцах на берегу реки Прут неизвестные обустроили "свалку" инфицированных тушек свиней. Черновицкая областная прокуратура начала расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Начальница управления Держпродспоживслужби в Черновицкой области Анжела Косован подтвердила, что в мертвых тушах обнаружили вирус африканской чумы свиней. Она отметила, во что связи с этим на 10 июня запланировано проведение государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Специалисты будут решать, какие меры следует принять, чтобы избежать возможного распространения инфекции африканской чумы свиней. Также определят зоны надзора и наблюдения.

Сейчас в Госпродпотребслужбе запретили посещение людей и въезд транспорта на территорию обнаружения инфицированных остатков животных. Также проводят учет свиней различных категорий вблизи обнаруженного места.

Заражение свиней чумой