В Черновцах на берегу реки нашли свалку туш свиней, зараженных чумой
Источник:Укринформ
В Черновцах на берегу реки Прут обнаружили свалку туш свиней, пораженных африканской чумой. Правоохранители открыли уголовное производство.
В то же время Госпотребслужба уже изолировала место, где обнаружили мертвых животных. Уже вскоре соответствующая комиссия установит, какие меры следует принять, чтобы не допустить распространения африканской чумы.
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Жуткая находка в Черновцах
В Черновцах на берегу реки Прут неизвестные обустроили "свалку" инфицированных тушек свиней. Черновицкая областная прокуратура начала расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Начальница управления Держпродспоживслужби в Черновицкой области Анжела Косован подтвердила, что в мертвых тушах обнаружили вирус африканской чумы свиней. Она отметила, во что связи с этим на 10 июня запланировано проведение государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.
Специалисты будут решать, какие меры следует принять, чтобы избежать возможного распространения инфекции африканской чумы свиней. Также определят зоны надзора и наблюдения.
Сейчас в Госпродпотребслужбе запретили посещение людей и въезд транспорта на территорию обнаружения инфицированных остатков животных. Также проводят учет свиней различных категорий вблизи обнаруженного места.
Заражение свиней чумой
- Последний раз активные проявления африканской чумы не только в Украине, но и в Европе, фиксировали в 2021 году. В августе того года Всемирная организация здравоохранения животных получила сообщение о регистрации 521 вспышки особо опасных болезней животных в 22-х странах мира. Например, в Польше всего за неделю зарегистрировали 164 случая. В Украине за то время фиксировали 1 случай.
- Однако уже осенью количество случаев возросло. В частности, 1 сентября 2021 года карантин из-за вспышки африканской чумы свиней был введен в городе Молочанск, что в Запорожской области.
- На следующий день вспышка зафиксировали уже в Харьковской области. Об этом стало известно из анализа 2 проб материала, который собрали на территории Краснокутского поселкового совета. Там также вводили карантин.