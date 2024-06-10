Водночас Держспоживслужба вже ізолювала місце, де виявили мертвих тварин. Вже невдовзі відповідна комісія встановить, які заходи варто вжити, аби не допустити поширення африканської чуми.
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Моторошна знахідка у Чернівцях
У Чернівцях на березі річки Прут невідомі облаштували "звалище" інфікованих тушок свиней. Чернівецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Начальниця управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Анжела Косован підтвердила, що у мертвих тушах виявили вірус африканської чуми свиней. Вона зазначила, у що зв'язку з цим на 10 червня заплановано проведення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Фахівці вирішуватимуть, які заходи варто вжити, щоб уникнути можливого поширення інфекції африканської чуми свиней. Також визначать зони нагляду та спостереження.
Наразі у Держпродспоживслужбі заборонили відвідування людей та в'їзд транспорту на територію виявлення інфікованих решток тварин. Також проводять облік свиней різних категорій поблизу виявленого місця.
Зараження свиней чумою
- Востаннє активні прояви африканської чуми не тільки в Україні, а й у Європі, фіксували у 2021 році. У серпні того року Всесвітня організація охорони здоров’я тварин отримала повідомлення про реєстрацію 521 спалаху особливо небезпечних хвороб тварин у 22-х країнах світу. Наприклад, у Польщі всього за тиждень зареєстрували 164 випадки. В Україні за той час фіксували 1 випадок.
- Проте вже восени кількість випадків зросла. Зокрема, 1 вересня 2021 року карантин через спалах африканської чуми свиней було введено у місті Молочанськ, що у Запорізькій області.
- Наступного дня спалах зафіксували вже у Харківській області. Про це стало відомо з аналізу 2 проб матеріалу, який зібрали на території Краснокутської селищної ради. Там також вводили карантин.