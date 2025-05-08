Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-служба партизанского движения.

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Без связи остались военные объекты в Московской области

Агент движения "Атеш" успешно провел диверсию в населенном пункте Могильцы, что в Московской области, уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона".

Согласно данным партизанского движения, в результате вывода из строя подстанции возникли перебои связи сразу в ряде важных военных объектов России.

Среди них в "Атэш" назвали: 629-й зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641), а также военный городок, где размещаются в/ч 20007, 03523 и 51084.

Проблемы со связью также зафиксированы в 483-м военном следственном отделе СК России и на распределительном складе компании "СберЛогистика", которая выполняет контракты для российского Минобороны.

Нарушение связи и энергоснабжения внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами,

– говорится в сообщении.