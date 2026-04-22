Завербовали через проект Медведчука: СБУ разоблачила агента, которая готовила убийство офицера ССО

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство в Одессе. Они задержали агента ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ.

Что планировала агент ФСБ?

По данным СБУ, российская агентка установила на авто военного GPS-трекер, с помощью которого киллер должен был отследить и убить украинского воина из огнестрельного оружия.

Выяснилось, что подготовкой покушения занималась бывшая жительница Кировоградщины, которая предыдущие 15 лет проживала в России. В поле зрения ФСБ она попала, когда обратилась в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Как пояснили правоохранители, там женщина надеялась получить правовую помощь, после того как ее обвинили в краже. Впрочем, вместо юридических консультаций представители экс-нардепа "передали" фигурантку сотрудникам ФСБ. В обмен на "закрытие дела" женщину отправили в Одессу для подготовки покушения.

Там она арендовала квартиру в доме, где проживал военный, а также приобрела авто, чтобы незаметно заезжать в паркинг.

Далее фигурантка установила под капот автомобиля украинского воина GPS-трекер, который получила от фсб перед выездом в Украину. С помощью удаленного доступа к "маячку" российская спецслужба надеялась отслеживать маршруты и временные интервалы движения военного,

– рассказали в СБУ.

СБУ задержала подозреваемую сразу после установки трекера – когда она пыталась выехать в сторону госграницы, чтобы убежать в Россию через третьи страны.

Во время обысков у нее изъяли смартфон, через который она, по данным следствия, координировала действия с куратором ФСБ под видом "близких" отношений.

Агентка готовила убийство командира подразделения ССО / Фото: СБУ

Женщине сообщили о подозрении по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, сейчас расследование по делу продолжается.

