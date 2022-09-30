Его "легендой" было якобы посещение родственников. А настоящей задачей – создание разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных регионах Украины.

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Что агент ФСБ делал в Украине

Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Этот экскомандир российского спецназа входит в ближайшее окружение Кремля.

В случае приближения линии фронта к Хмельнитчине он обещал российскому агенту "вывести" его на оккупированную территорию через спецкоридор.

Как оказалось, шпионом является бывший спецназовец внутренних войск России, неоднократно участвовавший в боевых действиях, в том числе на северном Кавказе. Там он находился на агентурной связи с ФСБ, но после ухода в отставку его перевели в "режим ожидания", а "расконсервировали", переведя в Украину.

СБУ установила, что деятельность шпиона координировал кадровый сотрудник ФСБ, полковник Евгений Петрушин с позывным "Гестапо". В прошлом он занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности заместителя начальника управления ФСБ по Дагестану и первого заместителя председателя КГБ самопровозглашенного Приднестровья.

Координируясь с Петрушиным, агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе,

– отметили в ведомстве.

Так, для этого злоумышленник совершал скрытое наблюдение и пытался устанавливать "нужные" связи с местными жителями. На проведение разведывательно-подрывной деятельности он получал деньги от своих кураторов из России. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи.

В итоге СБУ нашла российского агента, задокументировала его действия и предотвратила реализацию враждебных планов. Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о шпионаже.



На Хмельнитчине действовал "расконсервированный" агент ФСБ / фото СБУ

СБУ часто разоблачает агентов ФСБ: последние новости

Недавно СБУ разоблачила агентку-коллаборанта с позывным "007" из Запорожской области. Под видом волонтерки она вела разведывательную деятельность.

Также в Украине разоблачен завербованный агент ФСБ России. Он имел доступ к официальным мерам Верховной Рады.

Кроме того, суд вынес приговор агенту ФСБ, направившему ракетный удар по аэродрому "Краматорск". Его приговорили к 9 годам заключения.

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