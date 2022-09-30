Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах України.

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Що агент ФСБ робив в Україні

Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії "Вітязь" полковника Сєргєя Лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення Кремля.

У разі наближення лінії фронту до Хмельниччини він обіцяв російському агенту "вивести" його на окуповану територію через "спецкоридор".

Як виявилось, шпигуном є колишній спецпризначинець внутрішніх військ Росії, який неодноразово брав участь у бойових діях, зокрема на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у "режим очікування", а "розконсервували", перевівши в Україну.

СБУ встановила, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним "Гестапо". У минулому він займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і "першого заступника голови КДБ" самопроголошеного Придністров’я.

Координуючись з Пєтрушіним, агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні,

– зазначили у відомстві.

Так, для цього зловмисник здійснював приховане спостереження і намагався встановлювати "потрібні" зв’язки з місцевими жителями. На проведення розвідувально-підривної діяльності він отримував гроші від своїх "кураторів" з Росії. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку.

У підсумку СБУ знайшла російського агента, задокументувала його дії та запобігла реалізації ворожих планів. Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про шпигунство.



На Хмельниччині діяв "розконсервований" агент ФСБ / фото СБУ

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Також в Україні викрили завербованого агента ФСБ Росії. Він мав доступ до офіційних заходів Верховної Ради.

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