Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Что известно о деятельности шпиона?

По информации СБУ, удары корректировал местный безработный. Мужчину завербовали россияне через его знакомую, жительницу России, которая сотрудничает с вражескими спецслужбами.

После агентурного инструктажа фигурант начал отслеживать позиции украинской артиллерии, расположение фортификационных сооружений и мобильных огневых групп, защищающих прифронтовую общину,

– говорится в сообщении.

Шпион обходил местность и отмечал координаты потенциальных целей на карте. Собранную информацию он хранил на своем смартфоне для передачи куратору из ФСБ. Однако деятельность агента была своевременно раскрыта и задокументирована СБУ. Также она обеспечила безопасность локаций украинских защитников на Краматорском направлении.

Во время задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон, с помощью которого он поддерживал контакт с российскими спецслужбами.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее была задержана агент ФСБ, причастная к массированной российской атаке на Киев 24 мая. Помимо этого обстрела, она также помогала готовить новые ракетно-дроновые удары.