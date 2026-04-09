После издевательств оккупантов: детали операции по спасению агента ГУР в Энергодаре

Экс-агент ГУР "Света" почти три года работала в оккупированном Энергодаре, помогая украинской разведке уничтожать врага. После задержания, издевательств оккупантов и микроинсульта для нее пришлось готовить отдельную операцию по эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

В интервью на ютуб-канале "Фарид говорит" Светлана рассказала, как вышла на связь с куратором после пережитого, почему больше не могла оставаться в оккупации и в какой момент поняла, что самое опасное уже позади, передает 24 Канал.

Смотрите также Пережила пытки и подвал: история агента ГУР "Светы", которая 3 года помогала уничтожать оккупантов в Энергодаре

Как Светлану вывозили из оккупированного Энергодара?

Светлана объяснила, что работа на украинскую разведку держала ее в оккупации не только из-за желания помогать, но и из-за ощущения нужности.

К слову: Светлана родилась в Энергодаре, часть детства прожила в России и имела российское гражданство, но после оккупации города решила помогать Украине. Уехать из Энергодара ей не удалось, поэтому она вышла на ГУР и почти три года работала на оккупированной территории.

Для нее это был способ не оставаться наедине с оккупацией и одновременно иметь хотя бы небольшой шанс когда-то вырваться из города. Но после задержания россиянами и издевательств она уже физически не могла продолжать выполнять задания.

Я поняла, что по состоянию здоровья больше не могу продолжать. Я объяснила это куратору. Он сказал, что будем что-то думать,

– вспомнила она.

Возвращаясь из Мелитополя после выполнения задания, Светлана попала в руки оккупантов. Ее отвезли "на подвал", над ней издевались, а потом вернули домой, хотя она не говорила, где живет.

После этого у нее случился микроинсульт. На некоторое время женщина вообще исчезла со связи, а когда снова вышла на него, уже общалась только текстом и не могла нормально говорить.

Она рассказывала, что единственное, что ее спасало, – она прокручивала в голове считалочки, чтобы как-то отвлечься от тех издевательств, которые они с ней творили. После этих издевательств у нее случился микроинсульт,

– рассказал куратор Светланы "Петрович".

Именно после этого в ГУР поняли, что медлить больше нельзя. Состояние Светланы стало для разведчиков четким сигналом: оставлять ее в Энергодаре дальше уже было опасно.

Как ГУР готовило маршрут выхода из оккупации?

После решения об эвакуации для Светланы начали готовить отдельный маршрут выхода из оккупированной территории. Все просчитывали заранее: создавали несколько вариантов движения, определяли, какой путь безопаснее, и расписывали действия буквально до минуты. Самой Светлане заблаговременно передали, где она должна быть и какие опознавательные знаки должна иметь на себе, потому что вся операция проходила без связи.

Продумали все, создавали какие-то там маршруты, рассчитали, как лучше. Все спланировали и все удалось,

– рассказала Светлана.

Ее решили выводить комбинированным путем – водой и сушей. К операции привлекли две группы, а на выполнение всего маршрута заложили двое суток. Когда разведчики вышли на точку встречи, вели себя максимально осторожно, потому что после пережитого Светлана была в очень возбужденном состоянии, хотя в целом имела спокойный психотип.

Мы знали, что это она, потому что в этой точке люди просто так не находятся. Когда мы с ней встретились, то максимально осторожно вели себя, потому что хотя она имела спокойный психотип, в тот момент была очень возбуждена. Мы ее немного успокоили и сказали, что у нас выполнено только 50% задания,

– рассказал командир штурмовой группы "Sid".

После встречи самая опасная часть маршрута еще не закончилась. Впереди оставался долгий и непростой путь на подконтрольную Украине территорию, но сама операция уже двигалась по тому плану, который разведчики заложили на старте.

Что Светлана почувствовала после возвращения в Украину?

Момент, когда все действительно удалось, для Светланы наступил тогда, когда она увидела флаг Украины. Именно тогда к ней пришло понимание, что худшее уже позади. Но вместо мгновенного облегчения накрыли совсем другие ощущения: истощение, слезы, восторг и одновременно недоверие к тому, что это уже не оккупация, а дом.

Я плакала. Меня переполняла какая-то ужасная усталость, но одновременно был восторг, потом – сомнения, непонимание, неприятие. Мне казалось, что я сейчас открываю глаза, и я дома – в Энергодаре. Мне было дико понимать, что я в Украине,

– рассказала Светлана.

После возвращения она не скрывает, что россияне могут и дальше искать ее, расспрашивать знакомых и пытаться выяснить обстоятельства побега. Но для нее главное уже в другом: теперь она дома, а не под их контролем. Все, что было в оккупации, для нее отделено от теперешней жизни этой простой границей.

Получить гражданство Украины и жить дальше,

– говорит она.

Именно это она сейчас и называет своим главным планом после спасения из оккупированного Энергодара.

