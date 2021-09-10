Агента ФСБ, собиравшего разведданные про ВСУ, приговорили к 8 годам: что о нем известно

Агент Федеральной службы безопасности России собирал разведывательные данные на Житомирщине. На этом его поймали работники контрразведки СБУ. За свою деятельность шпион получил срок – 8 лет за решеткой.

Соответствующий приговор вынес Бердичевский горрайонный суд Житомирской области. Российского агента задержали в апреле 2021 года.

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Осужденный признал, что же сотрудничал с ФСБ. Также он подтвердил, что Россия проводит разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Что известно об агенте ФСБ на Житомирщине

Мужчине – 22 года, он – житель Житомирской области.

Для ФСБ он собирал данные о воинских частях региона.

Агент проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВСУ, подготовил подробные схемы территорий воинских частей.

Он отмечал места расположения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Агент собирал данные о руководящем составе ССО

Агент от своих кураторов получил и специальное задание – установить персональную информацию о руководящем и личном составе подразделения ССО. Речь о местах их обитания, образе жизни, автотранспорте и даже маршрутах передвижения.

Мужчина признал свою вину / Фото СБУ

В ВРУ предлагают признать ФСБ террористической организацией

Отметим, что недавно в Верховной Раде предложили признать ФСБ и ГРУ России террористическими организациями. Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента. Если эту инициативу поддержат нардепы, то обращение направят в ООН.