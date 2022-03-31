Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с некоторыми работниками в Мариуполе
31 марта 2022 , 04:03Читати новину українською
Источник:СNN
Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с некоторыми работниками, которые находятся в заблокированном Мариуполе. Тревогу забил Филиппо Гранди – верховный комиссар ООН по делам беженцев.
Гранди рассказал, что некоторым из его коллег удалось выбраться. В то же время судьба других неизвестна.
Важно В Мариуполе собирают истории очевидцев для фиксации военных преступлений и создания мемориала
Некоторым удалось выбраться. Некоторые из них внутри, и мы не можем с ними общаться. Это – мои коллеги,
– заявил Гранди.
Он подчеркнул необходимость "твердых обязательств", что боевые действия остановят для создания коридоров эвакуации.Примите во внимание! Мариуполь – горячая точка. Российские изверги совершают в городе настоящие зверства. Оккупанты уже разрушили 90% жилых домов. В городе заблокированными остаются более 100 тысяч человек.
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