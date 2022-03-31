Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с некоторыми работниками в Мариуполе

Агентство ООН по делам беженцев не может связаться с некоторыми работниками, которые находятся в заблокированном Мариуполе. Тревогу забил Филиппо Гранди – верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Гранди рассказал, что некоторым из его коллег удалось выбраться. В то же время судьба других неизвестна.

Важно В Мариуполе собирают истории очевидцев для фиксации военных преступлений и создания мемориала

Некоторым удалось выбраться. Некоторые из них внутри, и мы не можем с ними общаться. Это – мои коллеги,

– заявил Гранди.

Он подчеркнул необходимость "твердых обязательств", что боевые действия остановят для создания коридоров эвакуации.

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