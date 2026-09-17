Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Что известно о заявке Украины?

Шмыгаль отметил, что за более чем четыре года полномасштабной войны украинская атомная энергетика приобрела уникальный опыт, который может пригодиться другим странам.

В частности, чиновник подчеркнул успешный отказ от российского ядерного топлива. Украинские АЭС первыми в мире перевели свои реакторы на американское топливо Westinghouse и уже освоили изготовление собственных деталей для него, а в дальнейшем планируется расширение мощностей по сборке топливных сборок.

Особое внимание чиновник уделил формированию устойчивых цепочек поставок в атомной отрасли. Для этого Украина наладила стратегическое партнерство с канадской компанией Cameco по поставкам урана и с британской Urenco по его обогащению.

Мы заинтересованы в партнерствах, которые объединяют технологии, финансирование, промышленное сотрудничество и долгосрочные инвестиции. Сегодня пропускная способность интерконекторов с Европой составляет 2,4 ГВт, и мы увеличим ее до 4,5 ГВт. Украина может стать ключевым экспортером чистой электроэнергии в Европу,

– отметил Шмыгаль.

По его словам, среди приоритетов международного сотрудничества остаются образование, научные исследования и профессиональный обмен. Практический опыт обеспечения ядерной и радиационной безопасности в условиях военных действий является уникальным достижением Украины, способным защитить мир от многих угроз.

Отметим, что Агентство по ядерной энергии ОЭСР является межправительственной организацией, объединяющей государства с развитой инфраструктурой ядерных технологий для совместной работы в сферах науки, права, безопасности и охраны окружающей среды.

В апреле 2022 года эта международная организация полностью приостановила любое сотрудничество с Россией.